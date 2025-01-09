Австрії загрожує спецрежим ЄС через високі видатки

Європейська комісія може покарати Австрію через надмірні видатки із бюджету із 2024 по 2026 рр.

Про це пише Politico.

Щоб не потрапити під дію спеціального режиму Євросоюзу для тих країн, які витрачають більше коштів, Відень повинен представити Комісії надійний план скорочення витрат до 21 січня.

Шанси вкластися у цей термін залежатимуть від того, чи пройдуть переговори між ультраправою Партією свободи (FPÖ), лідер якої Герберт Кікль є фаворитом на посаду канцлера, та консервативною Народною партією (ÖVP). Також усе залежить від того, як швидко вдасться дійти згоди. Партії поспішають погодити план до початку наступного тижня.

Попередні коаліційні переговори були невдалими через розбіжності щодо того, як збалансувати бюджет.

Якщо переговори знову будуть провальними, Австрія пропустить вирішальний термін ЄС для подання плану скорочення витрат, і опиниться у списку поруч із Італією та Францією, які вже мають великі держборги.

У листопаді Єврокомісія вже давала Австрії додатковий час, щоб вирішити це питання попри те, що розмір дефіциту бюджету Австрії підпав під покарання.

Очікується, що 21 січня, на зустрічі міністрів фінансів ЄС, Австрія представить план заходів, за яким вона зможе скоротити дефіцит державних витрат до рівня нижче 3 відсотків ВВП протягом наступних років.

ЄС юридично зобов’язаний прийняти рішення щодо відкриття так званої процедури надмірного дефіциту щодо Австрії до кінця січня.

Через провал коаліційних перемовин у парламенті канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що піде у відставку.