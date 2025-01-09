Австрії загрожує спецрежим ЄС через високі видатки

Європейська комісія може покарати Австрію через надмірні видатки із бюджету із 2024 по 2026 рр.
Про це пише Politico.
Щоб не потрапити під дію спеціального режиму Євросоюзу для тих країн, які витрачають більше коштів, Відень повинен представити Комісії надійний план скорочення витрат до 21 січня.
Шанси вкластися у цей термін залежатимуть від того, чи пройдуть переговори між ультраправою Партією свободи (FPÖ), лідер якої Герберт Кікль є фаворитом на посаду канцлера, та консервативною Народною партією (ÖVP). Також усе залежить від того, як швидко вдасться дійти згоди. Партії поспішають погодити план до початку наступного тижня.
Попередні коаліційні переговори були невдалими через розбіжності щодо того, як збалансувати бюджет.
Якщо переговори знову будуть провальними, Австрія пропустить вирішальний термін ЄС для подання плану скорочення витрат, і опиниться у списку поруч із Італією та Францією, які вже мають великі держборги.
У листопаді Єврокомісія вже давала Австрії додатковий час, щоб вирішити це питання попри те, що розмір дефіциту бюджету Австрії підпав під покарання.
Очікується, що 21 січня, на зустрічі міністрів фінансів ЄС, Австрія представить план заходів, за яким вона зможе скоротити дефіцит державних витрат до рівня нижче 3 відсотків ВВП протягом наступних років.
ЄС юридично зобов’язаний прийняти рішення щодо відкриття так званої процедури надмірного дефіциту щодо Австрії до кінця січня.
Через провал коаліційних перемовин у парламенті канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що піде у відставку.
- У вересні 2024 в Австрії на виборах перемогла ультраправа партія – "Австрійська партія свободи", започаткована колишніми офіцерами СС у 1950-х роках. Вона набрала 29,2% голосів.
- Однак праворадикали не змогли сформувати уряд, адже жодна партія не захотіла керувати країною разом з Гербертом Кіклем.
- Згодом парламент зняв депутатську недоторканність з Герберта Кікля та ще трьох членів політсили через неправдиві свідчення на виконання нацистської пісні.
- У січні цього року партія "Неос", яка мала стати найменшою з політсил у майбутній австрійській триєдиній коаліції, оголосила про припинення участі у перемовинах про формування більшості та уряду.
- Згодом після зустрічі із президентом країни Герберт Кікль отримав шанс стати новим канлцером та сформувати уряд.