У Вірменії уряд схвалив законопроєкт щодо початку процесу вступу до ЄС

Тепер законопроєкт направили до парламенту. Водночас прем'єр країни Нікол Пашинян вважає, що рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.

Уряд Вірменії на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу", передає РБК-Україна.

Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян зауважив, що в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.

"Вони були дуже насиченими і охоплювали різні сфери. ЄС неодноразово висловлював свою рішучу політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС, по суті, бере участь у забезпеченні безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС", – сказав Мірзоян.

Міністр згадав про те, що ЄС також висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії. На його думку, ЄС має дуже багаті демократичні традиції та сильні демократичні інститути. Також у Євросоюз є вільним конкурентним середовищем з сучасною економікою.

"Ми також побачили ознаки того, що це можливо. Я маю на увазі початок лібералізації візового режиму та низку інших інструментів, які були застосовані або обговорюються з ЄС", – заявив міністр закордонних справ.

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі. Але після схвалення урядом законопроєкту має також пройти голосування в парламенті.