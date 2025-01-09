Після 12 невдалих спроб парламент Лівану спробує знову обрати президента

У четвер парламент Лівану зробить ще одну спробу обрати президента. Це буде 12 спроба упродовж 2 років.

Про це пише АР.

Видання зазначає, що, хоча під час попередніх спроб не вдалося обрати наступника колишнього президента Мішеля Ауна, чий термін повноважень закінчився в жовтні 2022, є ознаки того, що на цьому голосування главу держави таки оберуть.

Основним кандидатом є командувач ліванської армії Джозеф Аун, який є однофамільцем і не пов'язаний із колишнім президентом. Його вважають кращим кандидатом, якого підтримують США та ОАЕ. Допомога цих країн буде потрібна Лівану для відновлення після 14-місячного конфлікту між Ізраїлем і ліванським угрупованням "Хезболла".

Раніше "Хезболла" підтримала іншого кандидата, Сулеймана Франжіха, лідера невеликої партії, яка має тісні зв'язки з колишнім президентом Сирії Башаром Асадом. Однак у середу Франжіх оголосив, що він не претендуватиме на пост президента і підтримав Ауна.

Серед інших претендентів – Джихад Азур, колишній міністр фінансів, який нині є директором департаменту Близького Сходу та Центральної Азії Міжнародного валютного фонду; і Еліас аль-Байсарі, виконувач обов'язків голови ліванського агентства загальної безпеки.

Це не вперше у Лівані не можуть обрати президента. Перед цим майже 2,5 роки, з травня 2014 по жовтень 2016 року, теж не могли дійти згоди, і, зрештою обрали Мішеля Ауна повторно.

Будучи діючим командувачем армії, Джозеф Аун технічно не може стати президентом за конституцією Лівану. Цю заборону скасували, але це означає, що Аун стикається з додатковими процедурними перешкодами.

За звичайних обставин президент Лівану може бути обраний більшістю, – двома третинами голосів від 128 членів парламенту в першому турі голосування та більшістю в наступному. Але, як пише видання, "через конституційні проблеми" Ауну знадобиться дві третини голосів навіть у другому турі.

Президент потрібен для призначення постійного прем'єр-міністра, який згодом сформує уряд. Тимчасовий уряд, який керував Ліваном останні два роки, має обмежені повноваження, оскільки його не призначав чинний президент.

Наразі у Лівані виконувачем повноважень президента є Наджиб Мікаті. Він тимчасово посів крісло глави держави з 30 жовтня 2022 року, а до того тричі був прем'єр-міністром.