У Польщі ще одна партія вирішила висунути свого кандидата на пост президента

На пост президента Польщі балотуватиметься ще один кандидат, лідер партії "Разом" Адріан Зандберг.

Про це пише RMF24.

Члени партії приймуть офіційне рішення в п'ятницю ввечері. А наступного дня відбудеться офіційне представлення кандидата та його програми. Видання пише, що цей політик спиратиметься на питаннях житла, великих інвестицій у АЕС та збільшення бюджету.

Кампанія Зандберга базуватмиеться також на різкій критиці правлячої коаліції.

Наприкінці жовтня партія "Разом" вийшла із парламентської франкції лівих та перейшла в опозицію.