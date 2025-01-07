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У Польщі ще одна партія вирішила висунути свого кандидата на пост президента

Про намір балотуватися заявив лідер партії "Разом" Адріан Зандберг.

У Польщі ще одна партія вирішила висунути свого кандидата на пост президента
Лідер польської партії "Разом" Адріан Зандберг
Фото: EPA/UPG

На пост президента Польщі балотуватиметься ще один кандидат, лідер партії "Разом" Адріан Зандберг.

Про це пише RMF24. 

Члени партії приймуть офіційне рішення в п'ятницю ввечері. А наступного дня відбудеться офіційне представлення кандидата та його програми. Видання пише, що цей політик спиратиметься на питаннях житла, великих інвестицій у АЕС та збільшення бюджету.

Кампанія Зандберга базуватмиеться також на різкій критиці правлячої коаліції. 

Наприкінці жовтня партія "Разом" вийшла із парламентської франкції лівих та перейшла в опозицію.

  • Росія планує втручатися у вибори президента Польщі, які відбудуться у травні 2025 року. Зокрема, йдеться про поширення дезінформації.
  • Точну дату президентських виборів у Польщі назвуть найближчим часом, але відомо, що вони відбудуться у травні. 
  • Кандидатом у президенти Польщі від PiS став історик Кароль Навроцький. 
  • Навроцький зіткнеться на виборах з кандидатом у президенти від партії Туска ‒ прогресивним мером Варшави Рафалом Тшасковським. 
  • Про про намір балотуватися на пост президента Польщі оголосив ультраправий лідер польської партії "Нова надія" Славомір Менцен.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на цю посаду. 
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