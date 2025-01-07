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Сибіга: візит спецпредставника США по Україні відбудеться "свого часу"

Голова МЗС наголосив, що Україна рада "всім візитам американських друзів".

Сибіга: візит спецпредставника США по Україні відбудеться "свого часу"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Візит спеціального посланця США з питань України у майбутній адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, відставного генерала Кіта Келлога відбудеться "свого часу".

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для нас зустріч і візити генерала Келлога надзвичайно важливі. І я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення, для наповнення цієї зустрічі максимальним змістом", – сказав Сибіга на пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір у Києві.

Він також наголосив, що Україна рада "всім візитам американських друзів".

"Це перша позиція. Друга – ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити голів, очільників у вже призначеній новій адміністрації відбуватимуться в Україну", – зазначив Сибіга.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Келлог відклав свою ознайомлювальну поїздку до Києва, яка була запланована на початок січня. За даними інформагентства, Келлог може відвідати Україну після інавгурації Трампа.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці, а також автора плану припинення війни Кіта Келлога спецпредставником миру в Україні.
  • План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях – ідея, яку обидві сторони відкинули.
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