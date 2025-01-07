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Журнал Charlie Hebdo зробив спецвипуск до 10-ліття терористичної атаки на редакцію

Головна тема - свобода висловлення думок.

Журнал Charlie Hebdo зробив спецвипуск до 10-ліття терористичної атаки на редакцію
Обкладинка спеціального випуску Charlie Hebdo
Фото: The Guardian

1694-ий номер французького сатиричного журналу Charlie Hebdo стане особливим - він виходить у десяту річницю тероричної атаки на редакцію, внаслідок якої 7 січня 2015 року загинули 11 співробітників.

Як пише The Guardian, колектив видання підготував спецвипуск, який буде за обсягом удвічі більшим за стандартний. На обкладинці розмістили карикатуру з читачем, що сидить на автоматі, наче на унітазі, і підписом "Increvable" - "незламні". 

Головною темою випуску стала свобода висловлення думок. Через 10 років після нападу ісламістів редакція провела конкурс карикатур на тему того, як релігія обмежує особисті свободи, і 40 з них надрукувала на своїх сторінках поряд з роботами професіоналів.

Звичний тираж журналу становить 50 тисяч примірників, проте спецвипуску надрукували у шість разів більше. Десять років тому перший номер після теракту з підписом "версія тих, хто вижили" 14 січня 2015 року розкупили накладом у 8 мільйонів копій. 

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