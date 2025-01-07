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Спецпредставник президента США по Україні відклав ознайомчий візит до Києва, - Reuters

Кіт Келлог планував поїздку до України на початку січня.

Спецпредставник президента США по Україні відклав ознайомчий візит до Києва, - Reuters
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації обраного президента США.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дату поки не визначено. З якої причини чиновник із майбутньої адміністрації новообраного президента США відкладає поїздку, не повідомляється.

За інформацією видання, відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог планував поїздку до Києва на початку січня. Також команда організовувала зустрічі з офіційними особами і в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці, а також автора плану припинення війни Кіта Келлога спецпредставником миру в Україні.
  • План припинення війни Келлога передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях — ідея, яку обидві сторони відкинули.
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