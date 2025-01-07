Спецпредставник президента США по Україні відклав ознайомчий візит до Києва, - Reuters

Кіт Келлог планував поїздку до України на початку січня.

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації обраного президента США.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дату поки не визначено. З якої причини чиновник із майбутньої адміністрації новообраного президента США відкладає поїздку, не повідомляється.

За інформацією видання, відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог планував поїздку до Києва на початку січня. Також команда організовувала зустрічі з офіційними особами і в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.