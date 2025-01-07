У Франції у віці 96 років помер засновник ультраправої партії “Національний фронт” Жан-Марі Ле Пен

Він також був колишнім депутатом французького та європейського парламентів. Крім того – кандидатом на посаду президента Франції. Партію "Національний фронт", що стала найбільшою правою націоналістичною силою Франції, заснував у 1972 році.

У Франції 7 січня помер засновник ультраправої партії “Національний фронт” Жан-Марі Ле Пен, передає Le Figaro.

У заяві родини йдеться, що Жан-Марі Ле Пен помер “в оточенні своєї родини”, “він був покликаний назад до Бога”.

В останні роки він тяжко хворів. У нього були проблеми із серцем.

На публіці він востаннє виступав у 2018 році з нагоди свого 90-річчя.

З молодості Ле Пен дотримувався націоналістичних поглядів, 1956 року став наймолодшим депутатом парламенту.

Партію "Національний фронт", що стала найбільшою правою націоналістичною силою Франції, заснував у 1972 році.

Був депутатом Європарламенту.

У виборах президента брав участь п'ять разів. Найбільшого успіху досяг у 2002 році, коли вийшов у другий тур разом із чинним на той час президентом Жаком Шираком. У другому турі проти нього об'єднався практично весь політичний спектр Франції, Ле Пена звинувачували у ксенофобії та авторитарних тенденціях. В результаті його суперник набрав понад 80% голосів.

Опоненти звинувачували Ле Пена також у антисемітизмі. 2016 року суд оштрафував його за висловлювання про те, що газові камери, в яких нацисти знищували євреїв, були "лише одним з епізодів" Другої світової війни. Антисемітські натяки у висловлюваннях Ле Пена призвели і до його конфлікту з керівництвом створеної ним партії, у тому числі з його дочкою Марін Ле Пен.

Марін Ле Пен змінила батька на чолі "Національного фронту" у 2011 році.

Жан-Марі залишився почесним головою. Однак 20 серпня 2015 Національний фронт заявив, що виключив з лав партії свого колишнього лідера.

Сам Ле Пен заявив, що "зрікається" дочки.

Його дочка, залишаючись на правих позиціях, перейменувала партію на "Національне об'єднання".

Під керівництвом Марін Ле Пен партія досягла серйозних успіхів на парламентських виборах, а сама Марін Ле Пен двічі виходила до другого туру виборів президента, обидва рази поступившись Еммануелю Макрону.