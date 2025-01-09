Зеленський закликав учасників "Рамштайну" обдумати розміщення іноземного контингенту в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав учасників Контактної групи з питань оборони України обдумати ініціативу Франції стосовно розгортання іноземного контингенту на українській території.

Про це він сказав під час засідання у форматі Рамштайн 9 січня. Зеленський додав, що станом на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними – повністю знищити Україну та зламати її партнерів.

"Ось чому наша мета – знайти так багато інструментів, як можливо, щоби змусити Росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення континентів партнерів є одним із найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим. Ми чули сигнали від деяких наших партнерів – від Сполученого Королівства – на підтримку цього. І ми повинні бути хоробрими і пропонувати справді сильні інструменти", – сказав президент.

Він назвав курську операцію однією з найбільших перемог. Росія була змушена відвести майже 60 000, аби протистояти Україні в курській операції. Курська операція є прикладом такої сміливості, і вона довела, що більшість російських заяв виявилася блефом.

Іноземний контингент в Україні