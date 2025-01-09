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Естонія хоче ротації кораблів НАТО у Балтійському морі

Військовий блок направить у регіон близько десяти додаткових кораблів для охорони підводної інфраструктури, операція триватиме щонайменше до квітня.

Естонія хоче ротації кораблів НАТО у Балтійському морі
Фото: err.ee/Aleksander Espenberg

Естонія хоче ротації кораблів НАТО у Балтійському морі, повідомили виданню ERR у міністерстві оборони країни.

Військовий блок направить у регіон близько десяти додаткових кораблів для охорони підводної інфраструктури. Очікується, що операція розпочнеться наприкінці тижня і триватиме щонайменше до квітня.

До весни безпеку інфраструктури морі забезпечуватимуть 10 кораблів альянсу. Таллінн сподівається домовитися з союзниками про те, щоб надалі морське патрулювання здійснювалося на ротаційній основі, як це зараз відбувається у повітряному просторі.

Як повідомив міністр оборони Ханно Певкур, переговори про ротацію кораблів зараз тривають. “Щодо морського простору, ми завжди дотримувалися єдиної думки, що з погляду охорони Балтійське море дробити не можна, і тому в НАТО є домовленість, що країни Балтійського моря спільно керуватимуть Центром морських операцій для захисту Балтійського моря”, ‒ заявив він.

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Спочатку основну відповідальність на себе візьме Німеччина. Зараз тривають перемовини про те, чи можна і як підключити Швецію та Польщу, щоб почати ротацію, як це відбувається з повітряним спостереженням.

Цього тижня Певкур планує внести до уряду законопроєкт, який надасть військово-морським силам ширші повноваження щодо реагування на підозри про саботаж.

“Це означає, що ВМС матимуть право втручатися і в економічні води. Що стосується територіальних вод, тут немає жодних питань, таке право вже є. Ми напрацюємо закон, який дасть ВМС Естонії право за необхідності втручатися і в міжнародних водах в економічній зоні, і використовувати для цього вертоліт Департаменту поліції та прикордонної охорони або, наприклад, групи швидкого реагування або із залученням іноземних держав”, – пояснив урядовець.

За словами Певкура, підготовка проєкту перебуває на завершальній стадії. “Послання, безумовно, дуже просте: якщо у когось є усвідомлений намір вчинити акт проти критичної інфраструктури Естонії, ми цьому запобігнемо або зірвемо його”, – сказав він.

  • Наприкінці грудня члени НАТО домовились щодо посилення військової присутності у Балтійському морі. 
  • Перед цим, 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.
  • Пізніше на місці обриву на дні Фінської затоки виявили слід від якоря завдовжки десятки кілометрів. Виявилося, що саме російський танкер проходив над кабелем у час обриву. 
  • Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.
  • Ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
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