Військовий блок направить у регіон близько десяти додаткових кораблів для охорони підводної інфраструктури, операція триватиме щонайменше до квітня.

Естонія хоче ротації кораблів НАТО у Балтійському морі, повідомили виданню ERR у міністерстві оборони країни.

Військовий блок направить у регіон близько десяти додаткових кораблів для охорони підводної інфраструктури. Очікується, що операція розпочнеться наприкінці тижня і триватиме щонайменше до квітня.

До весни безпеку інфраструктури морі забезпечуватимуть 10 кораблів альянсу. Таллінн сподівається домовитися з союзниками про те, щоб надалі морське патрулювання здійснювалося на ротаційній основі, як це зараз відбувається у повітряному просторі.

Як повідомив міністр оборони Ханно Певкур, переговори про ротацію кораблів зараз тривають. “Щодо морського простору, ми завжди дотримувалися єдиної думки, що з погляду охорони Балтійське море дробити не можна, і тому в НАТО є домовленість, що країни Балтійського моря спільно керуватимуть Центром морських операцій для захисту Балтійського моря”, ‒ заявив він.

Спочатку основну відповідальність на себе візьме Німеччина. Зараз тривають перемовини про те, чи можна і як підключити Швецію та Польщу, щоб почати ротацію, як це відбувається з повітряним спостереженням.

Цього тижня Певкур планує внести до уряду законопроєкт, який надасть військово-морським силам ширші повноваження щодо реагування на підозри про саботаж.

“Це означає, що ВМС матимуть право втручатися і в економічні води. Що стосується територіальних вод, тут немає жодних питань, таке право вже є. Ми напрацюємо закон, який дасть ВМС Естонії право за необхідності втручатися і в міжнародних водах в економічній зоні, і використовувати для цього вертоліт Департаменту поліції та прикордонної охорони або, наприклад, групи швидкого реагування або із залученням іноземних держав”, – пояснив урядовець.

За словами Певкура, підготовка проєкту перебуває на завершальній стадії. “Послання, безумовно, дуже просте: якщо у когось є усвідомлений намір вчинити акт проти критичної інфраструктури Естонії, ми цьому запобігнемо або зірвемо його”, – сказав він.