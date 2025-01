Торік ЄС купив рекордну кількість зрідженого газу у Росії

Торік Європа закупила в Росії рекордну кількість зрідженого природного газу – попри зусилля відмовитися від палива, щоб не фінансувати воєнну машину. За даними аналітиків Rystad Energy, у 2024 в європейських портах пришвартувалися кораблі зі 17,8 млн тонн ультрахолодного російського газу, що на понад 2 млн тонн більше, ніж роком раніше, пише The Guardian.

Аналітик Ян-Ерік Фенріх сказав, що потоки зрідженого газу не просто зросли, а дійшли до рекордного рівня. Європа стала частіше купувати газ, який доставляють морським шляхом.

Торік Росія випередила Катар і стала другим за величною постачальником скрапленого природного газу до Європи. Першими є США.

За даними Фенріха, Європа привезла 49,5 млрд кубометрів російського газу по трубопроводах і ще 24,2 млрд кубометрів у холодному рідкому вигляді на кораблях.

За даними Centre for Research on Energy and Clean Air, річний імпорт російського зрідженого природного газу в ЄС склав 7,32 мільярда євро – обсяг збільшився на 14% у річному обчисленні.

Фото: The Guardian

"Причина зростання досить проста. Російський СПГ пропонується зі знижкою альтернативним постачальникам... Без санкцій щодо цього товару компанії діють у власних інтересах і купують все більшу кількість газу у найдешевшого постачальника", – прокоментував аналітик з питань Росії Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) Вайбхав Рагунандан.