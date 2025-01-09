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Торік ЄС купив рекордну кількість зрідженого газу у Росії

Росія стала другим постачальником газу до країн Європи. 

Торік Європа закупила в Росії рекордну кількість зрідженого природного газу – попри зусилля відмовитися від палива, щоб не фінансувати воєнну машину. За даними аналітиків Rystad Energy, у 2024 в європейських портах пришвартувалися кораблі зі 17,8 млн тонн ультрахолодного російського газу, що на понад 2 млн тонн більше, ніж роком раніше, пише The Guardian

Аналітик Ян-Ерік Фенріх сказав, що потоки зрідженого газу не просто зросли, а дійшли до рекордного рівня. Європа стала частіше купувати газ, який доставляють морським шляхом. 

Торік Росія випередила Катар і стала другим за величною постачальником скрапленого природного газу до Європи. Першими є США.

За даними Фенріха, Європа привезла 49,5 млрд кубометрів російського газу по трубопроводах і ще 24,2 млрд кубометрів у холодному рідкому вигляді на кораблях.

За даними Centre for Research on Energy and Clean Air, річний імпорт російського зрідженого природного газу в ЄС склав 7,32 мільярда євро – обсяг збільшився на 14% у річному обчисленні.

Фото: The Guardian

"Причина зростання досить проста. Російський СПГ пропонується зі знижкою альтернативним постачальникам... Без санкцій щодо цього товару компанії діють у власних інтересах і купують все більшу кількість газу у найдешевшого постачальника", – прокоментував аналітик з питань Росії Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) Вайбхав Рагунандан. 

  • За даними Reuters, ціни на зріджений природний газ у Росії за грудень 2024 знизилися майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем. Це пов'язано із санкціями ЄС на експорт СПГ до Європи. Санкції ЄС проти зрідженого природного газу із Росії набули чинності лише в грудні. 
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