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Понад 60 німецьких університетів та науково-дослідних інститутів йдуть з платформи Х через підтримку Маском “АдН”

Нещодавно Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) і назвав її "головною кандидаткою на те, щоб керувати державою".

Понад 60 німецьких університетів та науково-дослідних інститутів йдуть з платформи Х через підтримку Маском “АдН”
Ілон Маск

Понад 60 німецькомовних університетів та науково-дослідних інститутів оголосили про закриття своїх акаунтів у соцмережі X, передає DW. 

У спільній заяві вони написали, що орієнтація платформи, контрольованої американським мільярдером Ілоном Маском, несумісна з їх основними цінностями, такими як "космополітизм, наукова чесність, прозорість та демократичний дискурс".

Вчені окремо наголосили, що технічні нововведення та алгоритми, що посилюють правопопулістський контент, зробили подальше використання Х неприйнятним.

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Серед підписантів низка відомих університетів та коледжів, у тому числі Технічний університет Дрездена, Вільний університет Берліна та Берлінський університет імені Гумбольдта, Німецький спортивний університет у Кельні, Рейнсько-Вестфальський технічний університет Ахена, а також такі науково-дослідні інститути як Інститут Лейбниця з вивчення Балтійського моря у Варнемюнді та Німецьке орнітологічне товариство.

  • Раніше платформу Х залишили Федеральний верховний суд Німеччини, велика профспілка Verdi та низка інших організацій.
  • Нещодавно Ілон Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН). Назвав її "головною кандидаткою на те, щоб керувати державою".
  • Єврокомісію просять захистити Євросоюз від втручання Ілона Маска у політику країн блоку.
  • Маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "дурнем", а федерального президента Штайнмаєра "тираном".
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