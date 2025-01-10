На Донеччині за добу росіяни вбили 2 мирних мешканців

Люди загинули у Сіверську.

На Донеччині за минулу добу росіяни вбили 2 мирних мешканців.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 9 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Сіверську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 січня.

Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і торгові павільйони.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 9 багатоповерхівок і приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську загинули 2 людини, пошкоджено 13 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.

З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 7 дітей.

Зазначимо, що вночі Сили ППО збили над Україною 33 російських безпілотників в 11 областях. На Чернігівщині зафіксовано 5 влучань, в Києві уражений дрон упав на багатоповерхівку.