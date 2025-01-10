Бербок: За допомогою флоту іржавих танкерів Путін загрожує Балтійському морю

Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України

Підтвердженням загрози з боку Росії іншим країнам є інцидент у Балтійському морі з російським танкером, який стоїть пошкоджений після аварії неподалік німецького острова.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Укрінформ.

"Росія ставить під загрозу нашу європейську безпеку не лише своєю загарбницькою війною проти України, яка порушує міжнародне право, а й перерізаними кабелями, перенесеними прикордонними буями, дезінформаційними кампаніями, системами GPS-перешкод, напівзруйнованими нафтовими танкерами", — сказала Бербок.

Бербок наголосила, що сае про такий сценарій вона та колеги з регіону Балтійського моря попереджали.

"Зловмисним використанням флоту іржавих танкерів Путін не тільки обходить санкції, а й погоджується з тим, що туризм на Балтійському морі зупиниться – чи то в Балтії, чи то в Польщі, чи тут, у Німеччині. Це частина російського плану… Кожен, хто закриває очі на цю загрозу, так само недбалий, як і ті, хто зображував NordStream 2 як суто економічний проєкт", — додала Бербок.

Як наслідок, пані дипломат з партнерами кілька останніх місяців послідовно просували ідею внесення російського тіньового флоту до санкційного списку.

"Європа сильна. І ми єдині – як сусіди по Балтійському морю, як ЄС і як НАТО", — підкреслила вона.