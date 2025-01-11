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США продовжили термін дії Тимчасового захищеного статусу біженців з України

Крім українців, TPS продовжили для біженців з Судану й Венесуели.

США продовжили термін дії Тимчасового захищеного статусу біженців з України
Жінка проходить повз сувенірний кіоск із прапором на якому зображені прапори України та США, Київ, 6 листопада 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Джо Байдена оголосила про продовження терміну дії Тимчасового захищеного статусу (TPS) для біженців з України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The New York Times.

Продовження TPS дозволяє іммігрантам залишатися в США з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну дії їх поточного захисту навесні.

Крім українців, TPS продовжили для біженців з Судану й Венесуели.

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Наприкінці минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен рекомендував продовжити цей захист.

Водночас раніше Дональд Трамп критикував цю програму та пообіцяв припинити її, принаймні для деяких держав. 

Під час першого терміну Трампа статусу TPS позбавили близько 400 тис. біженців із Сальвадору та низки інших країн. Втім, його рішення потім оскаржувалося в судах.

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