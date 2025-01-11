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Прем'єр Гренландії публічно оголосив про бажання острова "не бути ні США, ні Данією"

Очільник уряду залежної території готовий розмовляти з Дональдом Трампом.

Прем'єр Гренландії публічно оголосив про бажання острова "не бути ні США, ні Данією"
Муте Егеде
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде під час візиту до Копенгагена відкрито повідомив, що острів не хоче бути частиною ані Данії, ані Сполучених Штатів, натомісь прагне до незалежності. 

Як пише Financial Times, керівник уряду, якому Данія делегувала практично усі повноваження щодо внутрішньої політики своєї залежної території, заявив про готовність зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови Егеде хоче донести до республіканця позицію щодо незгоди з придбанням чи будь-яким іншим способом отримання Вашингтоном контролю над островом. 

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після діалогу з Егеде назвала прагнення Гренландії до незалежності "законним та зрозумілим", проте закликала все ж зберегти Королівство Данія у його нинішньому складі, куди також входить залежна територія Фарерських островів. Політикиня переконана, що "у глобальній грі ми сильніші, якщо будемо триматися разом".

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