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Адміністрація Байдена не має очікувань, що Україна і РФ готові до переговорів

Нові санкції Штатів проти російської енергетики не є в цьому плані розмінною монетою, заявив Джон Кірбі.

Адміністрація Байдена не має очікувань, що Україна і РФ готові до переговорів
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Нові масштабні санкції США проти Росії не є розмінною монетою в переговорах щодо закінчення війни.

Як заявив радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, у США немає очікувань, що обидві держави готові до переговорів, передає «Укрінформ».

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«Це не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів», - сказав Кірбі.

Він підкреслив, що рішення про додаткові санкції ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі. 

Також радник Білого дому додав, що раніше такі масштабні обмежувальні заходи Вашингтон відкладав, аби втримати підвищення цін на енергоносії в Сполучених Штатах.

  • 10 січня стало відомо про нові санкції США проти Росії, які зачепили, зокрема, енергосектор - тіньовий флот танкерів і крупні компанії «Газпром нафта» й «Сургутнафтогаз».
  • Того ж дня про схожі обмежувальні заходи оголосила Великобританія.
  • Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією він розраховує спершу домовитися з американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації Трампа, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Володимира Путіна. 
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