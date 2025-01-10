Адміністрація Байдена не має очікувань, що Україна і РФ готові до переговорів

Нові масштабні санкції США проти Росії не є розмінною монетою в переговорах щодо закінчення війни.
Як заявив радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, у США немає очікувань, що обидві держави готові до переговорів, передає «Укрінформ».
«Це не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів», - сказав Кірбі.
Він підкреслив, що рішення про додаткові санкції ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі.
Також радник Білого дому додав, що раніше такі масштабні обмежувальні заходи Вашингтон відкладав, аби втримати підвищення цін на енергоносії в Сполучених Штатах.
- 10 січня стало відомо про нові санкції США проти Росії, які зачепили, зокрема, енергосектор - тіньовий флот танкерів і крупні компанії «Газпром нафта» й «Сургутнафтогаз».
- Того ж дня про схожі обмежувальні заходи оголосила Великобританія.
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією він розраховує спершу домовитися з американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації Трампа, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Володимира Путіна.