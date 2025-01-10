Адміністрація Байдена не має очікувань, що Україна і РФ готові до переговорів

Нові санкції Штатів проти російської енергетики не є в цьому плані розмінною монетою, заявив Джон Кірбі.

Нові масштабні санкції США проти Росії не є розмінною монетою в переговорах щодо закінчення війни.

Як заявив радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, у США немає очікувань, що обидві держави готові до переговорів, передає «Укрінформ».

«Це не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів», - сказав Кірбі.

Він підкреслив, що рішення про додаткові санкції ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі.

Також радник Білого дому додав, що раніше такі масштабні обмежувальні заходи Вашингтон відкладав, аби втримати підвищення цін на енергоносії в Сполучених Штатах.