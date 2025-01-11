Одразу після інавгурації Трамп планує підписати близько 100 указів

Обраний президент Дональд Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків. Очікують, що нова адміністрація скасує багато розпоряджень адміністрації Байдена, одночасно впроваджуючи свої власні.

Як пише АР, про це Трамп розповів сенаторам-республіканцям під час приватної зустрічі на Капітолійському пагорбі. Імовірно, підписувати деякі документи він розпочне одразу 20 січня після вступу на посаду.

Команда обраного президента готує низку виконавчих указів, які той міг би швидко підписати. Вони стосуються американсько-мексиканського кордону, розвитку енергетики, гендерної політики в школах, політики щодо вакцин тощо.

Сенатори очікують, що Трамп повернеться до багатьох тих самих правил на американо-мексиканських кордонах, які діяли під час його першого терміну, зокрема тих, які вимагають від мігрантів подавати документи в інших країнах або залишатися в Мексиці, а не в'їжджати в США, поки розглядаються їхні заяви. Також імовірно повернуться масові примусові заходи з депортації тих, хто зараз перебуває в США без законних повноважень.

Сенатор із Оклахоми Джеймс Ленкфорд, який очолював переговори щодо безпеки кордонів та імміграції під час останнього Конгресу, сказав, що очікує, що команда Трампа спочатку зосередиться на приблизно 1 мільйоні мігрантів, які нещодавно прибули до країни і були засуджені за злочини або тих, які за рашеннями суду не можуть знаходитися у США.

За традицією, новий президент, як правило, підписує документи, необхідні для офіційного висунення членів Кабінету міністрів.