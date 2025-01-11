ЗМІ: Верховний Суд США не скасує заборону TikTok

Рішення ще не ухвалене, але під час дебатів позиція суддів стала очевидною.

Остання надія китайської компанії ByteDance щодо продовження діяльності соцмережі TikTok на території США, схоже, згасає: після дебатів у Верховному суді більшість експертів очікують, що Феміда стане на бік держави.

Як пише BBC, власники сервісу коротких відео намагалися оскаржити закон, відповідно до якого їх змушують продати TikTok до 19 січня. У випадку відсутності угоди соцмережа буде заборонена: Apple та Google будуть зобов'язані прибрати її зі своїх магазинів додатків та не матимуть права на розповсюдження оновлень для вже завантажених версій, що рано чи пізно призведе до остаточної втрати близько 170 мільйонів користувачів.

Юристи ByteDance у Верховному суді повторили тезу щодо нібито порушення цим законом першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу слова. Натомість у департаменті юстиції наполягають, що соцмережа не може мати власників, які співпрацюють з урядом Китаю - це становить загрозу для національної безпеки країни.

Серед дев'яти суддів, більшість з яких складають консерватори, аргументи уряду викликали більше згоди. Вирок буде оголошено за кілька днів, але сумніви у забороні TikTok залишилися мінімальні.