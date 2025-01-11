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Байден анонсував підсумкову промову щодо своєї зовнішньої політики

Говоритиме у Деждепартаменті про лідерство у світі.

Байден анонсував підсумкову промову щодо своєї зовнішньої політики
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

На офіційному сайті Білого дому з'явилося повідомлення щодо виступу президента США Джо Байдена у Державному департаменті з промовою, яка підсумує зусилля його адміністрації щодо зовнішньої політики.

Демократ говоритиме перед дипломатами у понеділок, 13 січня. Тема його звернення - "зміцнення Америки та лідерства у світі". У Вашингтоні не розкривають деталей, проте очікується, що глава держави згадає про розширення НАТО, зміцнення військової співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримку України у протистоянні російській агресії.

Раніше NBC News писали про те, що до кінця каденції Байден хоче виголосити дві великі промови. Друга, найімовірніше, відбудеться у форматі прощального звернення до американської нації. 

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