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Кіпр планує приєднатися до Шенгенської зони цього року

Президент заявив, що зараз вирушуються "технічні деталі". 

Кіпр планує приєднатися до Шенгенської зони цього року
Президент Кіпру Нікос Хрістодулідес
Фото: EPA/UPG

Кіпр вирішить усі технічні питання, необхідні для приєднання до Шенгенської зони до кінця цього року.

Як пише Politico, про це заявив президент Кіпру Нікос Хрістодулідес.

"Ми розглянули всі політичні проблеми щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо технічні деталі, необхідні для приєднання", – сказав він і додав, що за процесом спостерігає спецкомісія МЗС.  

Він підкреслив переваги членства в Шенгені для Кіпру, зокрема у сфері туризму та інвестицій. 

Христодулідес також сказав, що Кіпр знаходиться на завершальній стадії скасування віз США для кіпрських мандрівників. За його словами,незабаром Кіпр відвідає американська делегація і це питання вирішиться. 

Експерти попереджають, що якщо Кіпр приєднається до Шенгену без вирішення цього питання, «зелена лінія», яка нині є буферною зоною, стане жорстким зовнішнім кордоном ЄС.

Ця зміна призведе до необхідності перевірки паспортів на пунктах пропуску, таким чином змінивши їхній статус і потенційно посиливши напругу. 

Тому у ЄС попереджають, що повне членство в Шенгені вимагатиме внесення змін до Регламенту про "зелену лінію", який регулює пересування через розділений острів.

  • Кіпр є державою-членом Європейського Союзу з 2004 року. У той час як кіпріоти користуються свободою пересування по блоку з 27 країн, сам острів у Середземному морі ще не є частиною Шенгенської зони, яка включає країни за межами ЄС.
  • Але Кіпр є унікальним випадком, оскільки з 1974 року острів розділений на дві частини внаслідок військового втручання Туреччини. Турецька Республіка Північного Кіпру не визнається суверенною державою ніким, окрім офіційної Анкари. 
  • Кіпр та Ірландія, які не мають сухопутних кордонів з іншими країнами ЄС, є єдиними державами-членами Союзу за межами Шенгенської зони. 
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