Кіпр планує приєднатися до Шенгенської зони цього року

Президент заявив, що зараз вирушуються "технічні деталі".

Кіпр вирішить усі технічні питання, необхідні для приєднання до Шенгенської зони до кінця цього року.

Як пише Politico, про це заявив президент Кіпру Нікос Хрістодулідес.

"Ми розглянули всі політичні проблеми щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо технічні деталі, необхідні для приєднання", – сказав він і додав, що за процесом спостерігає спецкомісія МЗС.

Він підкреслив переваги членства в Шенгені для Кіпру, зокрема у сфері туризму та інвестицій.

Христодулідес також сказав, що Кіпр знаходиться на завершальній стадії скасування віз США для кіпрських мандрівників. За його словами,незабаром Кіпр відвідає американська делегація і це питання вирішиться.

Експерти попереджають, що якщо Кіпр приєднається до Шенгену без вирішення цього питання, «зелена лінія», яка нині є буферною зоною, стане жорстким зовнішнім кордоном ЄС.

Ця зміна призведе до необхідності перевірки паспортів на пунктах пропуску, таким чином змінивши їхній статус і потенційно посиливши напругу.

Тому у ЄС попереджають, що повне членство в Шенгені вимагатиме внесення змін до Регламенту про "зелену лінію", який регулює пересування через розділений острів.