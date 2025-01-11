Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії

У результаті Сербія починає витрачати свої газові резерви і очікує на стабілізацію ситуацію через місяць-два.

Трансанатолійський газопровід - Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, скорочено TANAP, - газопровід з Азербайджану через Грузію

Постачання газу з Азербайджану до Сербії було призупинене і невідомо, коли його відновлять.

Про це повідомив сербський президент Александр Вучич, пише Reuters.

Вучич сказав, що азербайджанська сторона зіслалася на «форс-мажорні обставини» і проблеми.

«Ми на сьогодні не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які постачалися щодня», — додав президент.

За словами Вучича, наразі не зрозуміло, коли відновиться постачання газу. «Це означає, що з сьогоднішнього дня ми почнемо витрачати газові резерви», - сказав глава Сербії, додавши, що він сподівається, що через місяць-два постачання газу відновиться.