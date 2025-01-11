Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії

Постачання газу з Азербайджану до Сербії було призупинене і невідомо, коли його відновлять.
Про це повідомив сербський президент Александр Вучич, пише Reuters.
Вучич сказав, що азербайджанська сторона зіслалася на «форс-мажорні обставини» і проблеми.
«Ми на сьогодні не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які постачалися щодня», — додав президент.
За словами Вучича, наразі не зрозуміло, коли відновиться постачання газу. «Це означає, що з сьогоднішнього дня ми почнемо витрачати газові резерви», - сказав глава Сербії, додавши, що він сподівається, що через місяць-два постачання газу відновиться.
- У 2023 році Сербія, яка споживає понад 3 мільярди кубометрів газу на рік, підписала угоду з Азербайджаном про закупівлю 400 мільйонів кубометрів природного газу з 2024 року. Решта газу надходить у країну із Росії.
- Белград прагне до членства у ЄС і тому перебуває під тиском необхідності скоротити свою залежність від РФ у галузі постачання газу та нафти.
- Раніше цього тижня Болгарія також заявила, що Азербайджан призупинив контрактні постачання газу з 7 по 11 січня із невказаних технічних причин.
- Перед цим представники Азербайджану повідомили, що призупинила роботу платформа «Шах Деніз Альфа» після виявлення технічної проблеми на підводному експортному трубопроводі газового конденсату.