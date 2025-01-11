Данія звернулася до команди Трампа через ідею посилення безпеки у Гренландії

Данія передала команді обраного президента США Дональда Трампа повідомлення про те, що готова обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові, але не його продаж, пише Axios із посиланням на джерела.

Уряд Данії хоче переконати Трампа, що його побоювання щодо безпеки можна вирішити, не заявляючи про свої права на Гренландію.

Одне із джерел видання зазначило, що Данію розглядають як один із найближчих союзників США в ЄС, тож ніхто не міг уявити, що вона стане першою державою, із якою Трамп вступить у конфлікт.

Цього тижня відбулася зустріч прем’єр-міністрів Данії та Гренландії, за підсумками якої Метте Фредеріксен і Муте Егеде висловили готовність поговорити із обраним президентом США. Зокрема, данський уряд хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США, тож попросив членів команди Трампа роз'яснити, що саме той мав на увазі.

«Гренландія – для гренландців. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями», - заявив у свою чергу Егеде.

Уряд Данії тим часом чітко дав зрозуміти Вашингтону, що Гренландія не продається, але країна готова обговорити будь-які інші запити США щодо острова. А данські офіційні особи вже заявили, що вивчають подальші заходи щодо збільшення інвестицій у військову інфраструктуру та потенціал Гренландії.

Як відомо, США уже мають військову базу в Гренландії та угоду з Данією від 1951 року про захист острова, відповідно до якої можна було б легко обговорити збільшення чисельності американських військ.