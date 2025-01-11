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Опозиційний лідер Венесуели Гонсалес звинуватив Мадуро у держперевороті

У зверненні опозиціонер назвав режим Мадуро  "боягузливим і безпринципним". 

Опозиційний лідер Венесуели Гонсалес звинуватив Мадуро у держперевороті
Опозиційний лідер Венесуели Едмундо Гонсалес
Фото: EPA/UPG

Опозиційний лідер Венесуели Едмундо Гонсалес звинуватив нового президента  Ніколаса Мадуро у держперевороті.

Про це пише The Guardian.

Гонсалес, якого вважають справжнім переможцем минулорічних президентських виборів у Венесуелі, звинуватив Ніколаса Мадуро в організації державного перевороту .

"Мадуро порушив конституцію та суверенну волю венесуельців… Він здійснив державний переворот і коронувався диктатором. Народ не з ним, і жоден уряд, який вважається демократичним, не з ним – лише диктатори Куби, Конго та Нікарагуа, – сказав 75-річний Гонсалес у відеозверненні до своїх прихильників.

У своєму зверненні опозиціонер назвав режим Мадуро  "боягузливим і безпринципним". 

"Незабаром, дуже скоро, незалежно від того, що вони робили, ми повернемося до Венесуели і покладемо край цій трагедії… Я обіцяю, що ми не підведемо вас", – зазначив Гонсалес і пообіцяв "швидке повернення свободи".

Гонсалес, який відвідав Домініканську Республіку та Панаму напередодні інавгурації Мадуро, не розкрив своє місцезнаходження, але сказав, що він "дуже близько до Венесуели" і повернеться додому "в потрібний час".

  • Напередодні венесуельський диктатор Ніколас Мадуро розпочав свій третій президентський термін, який демократичні країни світу не визнають легітимним. 
  • Перед цим лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо затримали під час маршу в Каракасі.
  • Влітку минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосив Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонсалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонсалес переміг із перевагою два до одного.
  • Країною прокотилася хвиля протестів, і уряд президента затримав понад 2400 осіб. Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
  • У Венесуелі заарештували сімох іноземців, зокрема трьох українців, двох колумбійців та двох громадян США. Їх звинуватили у підготовці терористичних акцій.
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