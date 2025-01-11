Опозиційний лідер Венесуели Гонсалес звинуватив Мадуро у держперевороті

Опозиційний лідер Венесуели Едмундо Гонсалес звинуватив нового президента Ніколаса Мадуро у держперевороті.

Про це пише The Guardian.

Гонсалес, якого вважають справжнім переможцем минулорічних президентських виборів у Венесуелі, звинуватив Ніколаса Мадуро в організації державного перевороту .

"Мадуро порушив конституцію та суверенну волю венесуельців… Він здійснив державний переворот і коронувався диктатором. Народ не з ним, і жоден уряд, який вважається демократичним, не з ним – лише диктатори Куби, Конго та Нікарагуа, – сказав 75-річний Гонсалес у відеозверненні до своїх прихильників.

У своєму зверненні опозиціонер назвав режим Мадуро "боягузливим і безпринципним".

"Незабаром, дуже скоро, незалежно від того, що вони робили, ми повернемося до Венесуели і покладемо край цій трагедії… Я обіцяю, що ми не підведемо вас", – зазначив Гонсалес і пообіцяв "швидке повернення свободи".

Гонсалес, який відвідав Домініканську Республіку та Панаму напередодні інавгурації Мадуро, не розкрив своє місцезнаходження, але сказав, що він "дуже близько до Венесуели" і повернеться додому "в потрібний час".