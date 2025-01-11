Вучич заявив, що Сербія готова викупити російську частку в НПЗ NIS

Росіянам належить 56,15% акцій компанії, яка оцінюється трохи більше ніж в 1 мільярд доларів.

Сербія викупити російську частку у єдиному нафтопереробному заводі балканської країни NIS.

Як пише Bloomberg, таку заяву зробив сербський президент Александр Вучич після оголошення нових санкцій США проти нафтової промисловості Росії.

"У нас є гроші, щоб викупити російську частку в нафтопереробній компанії Naftna Industrija Srbije або NIS. Звучить нереально, але у нас є гроші, навіть без позик", – заявив Вучич журналістам у Белграді в суботу.

За словами Вучича, потрібні додаткові переговори з офіційними особами США, щоб визначити: зменшити російську частку чи викупити всю. Наразі Сербія має 45 днів, щоб знайти рішення, але уряд попросить додаткового часу для обговорення угоди.

Вучич виступив через день після того, як Міністерство фінансів США оголосило про санкції, спрямовані на придушення військової машини Москви. Двоє високопоставлених дипломатів Державного департаменту США Річард Верма та Джеймс К. О'Брайен приїхали у Белград, щоб пояснити, що ці обмеження не мають на меті завдати шкоди Сербії, якщо "російська власність буде видалена" з NIS.

"Газпром" і "Газпром нафта" володіють контрольним пакетом акцій NIS, виробництво палива в якому є життєво важливим для економіки Сербії. Росіянам належить 56,15% акцій компанії, яка оцінюється трохи більше ніж в 1 мільярд доларів.

У 2008 році Сербія продала контрольний пакет акцій російським інвесторам, зберігши трохи менше 30% власності в компанії, що торгується найбільше на Белградській фондовій біржі.

NIS залежить від імпорту сирої нафти, яка надходить через трубопровід із сусідньої Хорватії.

Враховуючи те, що Велика Британія та ключові країни ЄС, ймовірно, приєднаються до санкцій США, NIS навряд чи зможе продовжувати працювати під нинішнім власником.

Вучич заявив, що хоче уникнути захоплення чи "відвертої націоналізації" російських активів, тому що "ми не комуністи".