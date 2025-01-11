Спецпредставник Трампа прагне домогтися припинення вогню в Газі до 20 січня

Трамп пригрозив, що на Близькому Сході буде "пекло", якщо ХАМАС не звільнить заручників до моменту його інавгурації.

У суботу, 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф (Steve Witkoff) прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у смузі Газі та звільнення заручників, передає Axios.

Віткофф вирушив до Ізраїлю з Катара в рамках нещодавніх зусиль Трампа змусити всі сторони, які беруть участь у переговорах, укласти угоду до 20 січня.

Трамп пригрозив, що на Близькому Сході буде "пекло", якщо ХАМАС не звільнить заручників до моменту його інавгурації.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, Віткофф передав повідомлення прем'єр-міністру Катару на своїй зустрічі в Досі в п'ятницю, що Трамп хоче бачити угоду протягом днів.

Також Віткофф зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в суботу та наголосив на меті Трампа досягти угоди до 20 січня.

Ще один вищий ізраїльський чиновник заявив, що Віткофф кілька разів підкреслював важливість досягнення цієї мети до Дня інавгурації під час консультацій з Нетаньяху та ізраїльською переговорною командою.