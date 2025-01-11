Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
ГоловнаСвіт

Спецпредставник Трампа прагне домогтися припинення вогню в Газі до 20 січня

Трамп пригрозив, що на Близькому Сході буде "пекло", якщо ХАМАС не звільнить заручників до моменту його інавгурації.

Спецпредставник Трампа прагне домогтися припинення вогню в Газі до 20 січня
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

У суботу, 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф (Steve Witkoff) прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у смузі Газі та звільнення заручників, передає Axios. 

Віткофф вирушив до Ізраїлю з Катара в рамках нещодавніх зусиль Трампа змусити всі сторони, які беруть участь у переговорах, укласти угоду до 20 січня.

Трамп пригрозив, що на Близькому Сході буде "пекло", якщо ХАМАС не звільнить заручників до моменту його інавгурації.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, Віткофф передав повідомлення прем'єр-міністру Катару на своїй зустрічі в Досі в п'ятницю, що Трамп хоче бачити угоду протягом днів.

Також Віткофф зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в суботу та наголосив на меті Трампа досягти угоди до 20 січня.

Ще один вищий ізраїльський чиновник заявив, що Віткофф кілька разів підкреслював важливість досягнення цієї мети до Дня інавгурації під час консультацій з Нетаньяху та ізраїльською переговорною командою.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies