Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters

Шість людей загинули в результаті вибуху пропан-бутанового балону у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії.

Про це пише Reuters із посиланням на чеську пожежно-рятувальна службу.

Відомо, що вибух стався пізно ввечері у суботу, 11 січня. На той момент вісім людей зазнали поранень, шестеро загинули, а ще 30 евакуювали з ресторану і прилеглих будівель.

"За первинною інформацією від свідків, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу", — повідомили в пожежній службі.

У МВС повідомили, що причиною пожежі, ймовірно, стало перекидання пропан-бутанового обігрівача в палісаднику ресторану.

Пожежна бригада повідомила, що врятувала одного серйозно пораненого відвідувача ресторану, який опинився в пастці у ванній кімнаті.