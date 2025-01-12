Сили оборони: російські війська намагаються обійти Покровськ з півдня

Російська армія намагається обійти Покровськ і Мирноград з півдня, наразі у передмістях точаться бої.

Про це у телеефірі розповідає речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Росіяни... не лізуть напролом, вони намагаються обходити їх по малих населених пунктах здебільшого з півдня від цих міст... і вже звідти намагатися обійти міста, обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не довелося ломитися в добре підготовлену оборону, яка вже є у тому районі, у лоб", — зазначає Трегубов.

Така тактика ворога засвідчує, що у росіян зараз немає такої великої переваги у живій силі та техніці, як раніше.

"Вони вже мають її економити, мають робити не так, як зазвичай робили росіяни, коли вони просто лізуть уперед у надії якнайшвидше захопити певну ділянку території і отримати якісь нагороди для генералів, не зважаючи на втрати серед особового складу. Зараз вони починають робити це більш обережно", — констатує речник.

За словами Трегубова, Сили оборони готові до такого сценарію, тому зараз ідуть бої у тих самих передмістях.