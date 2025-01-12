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Сили оборони: російські війська намагаються обійти Покровськ з півдня

У передмістях Мирнограда та Покровська точаться бої.

Сили оборони: російські війська намагаються обійти Покровськ з півдня
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Російська армія намагається обійти Покровськ і Мирноград з півдня, наразі у передмістях точаться бої.

Про це у телеефірі розповідає речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Росіяни... не лізуть напролом, вони намагаються обходити їх по малих населених пунктах здебільшого з півдня від цих міст... і вже звідти намагатися обійти міста, обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не довелося ломитися в добре підготовлену оборону, яка вже є у тому районі, у лоб",  зазначає Трегубов.

Така тактика ворога засвідчує, що у росіян зараз немає такої великої переваги у живій силі та техніці, як раніше. 

"Вони вже мають її економити, мають робити не так, як зазвичай робили росіяни, коли вони просто лізуть уперед у надії якнайшвидше захопити певну ділянку території і отримати якісь нагороди для генералів, не зважаючи на втрати серед особового складу. Зараз вони починають робити це більш обережно",  констатує речник.

За словами Трегубова, Сили оборони готові до такого сценарію, тому зараз ідуть бої у тих самих передмістях.

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