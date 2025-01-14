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Рада відкрила доступ журналістам до засідань комітетів та дозволила їм пересуватися під час комендантської

Дозвіл на пересування діятиме для медійників, чиї редакції акредитовані Генштабом. 

Рада відкрила доступ журналістам до засідань комітетів та дозволила їм пересуватися під час комендантської
Фото: ukrinform.ua

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації (11321). За проголосували 286 парламентарів, розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук

Після набуття чинності законом порядки денних комітетів та проєкти актів повинні будуть оприлюднювати не пізніше ніж за добу до початку комітетського засідання. Поки що воєнний стан дозволяє комітетам проводити засідання в закритому режимі.

Відеозаписи трансляцій засідань оприлюднюватимуть на вебсторінках комітетів на сайті ВР не пізніше ніж через добу після засідання.

"Для журналістів, працівників медіа, акредитованих при Верховній Раді, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів НЕ проводиться", – додала Кравчук. 

До норм щодо відповідальності суб’єктів у сфері медіа та їх працівників додали, що умови розповсюджуються не тільки на офіційних працівників медіа, а й на осіб, які виконують роботу за цивільно-правовим договором. 

"Звільнення від відповідальності журналістів можливе не тільки за дослівне відтворення публічних виступів чи повідомлень посадових осіб державних органів, місцевого самоврядування, народних депутатів, а й за переказ без спотворення суті таких виступів", – написала депутатка.

Депутатка Ірина Геращенко уточнила, що також тепер журналісти медіа, акредитованих Генштабом, зможуть вільно пересуватися під час комендантської години в межах здійснення робочих повноважень. 

  • До порядку денного Ради повернули законопроєкт, який встановить відповідальність за оприлюднення даних з державних реєстрів в умовах воєнного стану. Документ може перешкоджати роботі журналістів-розслідувачів. 
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