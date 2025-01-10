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"Клерки середнього звена з Єврокомісії": у ВР запустили збір підписів на постанову про звільнення Галущенка після його заяви

Інна Совсун під час години запитань до уряду зазначила, що європейські партнери просять не розповсюджувати недостовірні дані про їхню готовність фінансувати добудову АЕС в Хмельницькій області. 

"Клерки середнього звена з Єврокомісії": у ВР запустили збір підписів на постанову про звільнення Галущенка після його заяви
міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Народні депутати різних фракцій запустили збір підписів за реєстрацію у Верховній Раді постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка, повідомили Ярослав Железняк та його колега Інна Совсун. На момент написання новини на сайті Ради інформації про офіційну реєстрацію немає. Для реєстрації постанови треба зібрати щонайменше 150 підписів. 

Між Совсун та міністром виникла суперечка під час нинішньої години запитань до уряду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи перед парламентом, сказав, що на Хмельницькій АЕС використають американську технологію і співпрацюють з американською компанією на всіх АЕС, а не лише Хмельницькій. 

Він говорив саме про технологію, а не підтримку уряду США.

"Ці блоки будуть використовувати виключно американську технологію, американську, наголошую на цьому, компанія Westinghouse, це також пропрацьовано з американцями, відповідні домовленості є. Більше того, ця технологія сьогодні діє на всіх дев'яти блоках атомних, які знаходяться під контролем України", – сказав прем'єр згідно зі стенограмою. 

Совсун у фейсбуці уточнила, що делегації Єврокомісії та посольства США в Україні просили не говорити про те, що вони офіційно підтримують добудову. 

"Галущенко взяв слово, назвав представників Єврокомісії «клєрками середнього звєна» і заявив: «Інна, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу»", – сказала депутатка. 

Совсун заявила, що співпраця з посольствами – це частина її роботи, а також звинуватила Галущенка у розповсюдженні брехні "що начебто західні партнери підтримують добудову ХАЕС". 

Вона також додала, що Галущенка викликали на доповідь до парламенту щодо корупції, але він так цього і не зробив. Це, а також інші причини, на погляд парламентарки, є достатніми для того, аби відправити цього міністра у відставку.

Як пише УП з посиланням на стенограму засідання Верховної Ради, Галущенко сказав: "А от стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

Він зазначив, що в ЄС немає єдиної позиції щодо атомної енергетики.

"Тому не може бути єдиної позиції ЄС щодо розвитку атомної енергетики, і, зокрема, будівництва наших блоків. І це відповідним чином було анонсовано представником ЄС в Україні Катаріною Матерновою, яка про це і сказала, що ЄС не коментує питання добудови блоків", – зазначив він.

Галущенко додав, що в тексті закону є норма, що третій і четвертий блоки АЕС будуть працювати на американському паливі.

  • У грудні посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова сказала, що Україна не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.
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