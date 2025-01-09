Зеленський і генсек НАТО обговорили посилення ППО України

Також на зустрічі лідерів ішлося про залучення країн Альянсу до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.

Володимир Зеленський і Марк Рютте на зустрічі 9 січня 2025 року

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.

«Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети», - додав український преидент.

Марк Рютте на своїй сторінці у соцмережі Х наголосив, що НАТО «прагне продовжувати підтримувати Україну, поки ви захищаєте себе і невпинно боретесь за свободу, яку ми всі цінуємо».