Зеленський і генсек НАТО обговорили посилення ППО України

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.
«Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети», - додав український преидент.
Марк Рютте на своїй сторінці у соцмережі Х наголосив, що НАТО «прагне продовжувати підтримувати Україну, поки ви захищаєте себе і невпинно боретесь за свободу, яку ми всі цінуємо».
- 9 січня на авіабазі "Рамштайн" відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Володимир Зеленський прибув туди особисто.
- За підсумками зустрічі США, наприклад, оголосили новий пакет допомоги Києву.