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Зеленський і генсек НАТО обговорили посилення ППО України

Також на зустрічі лідерів ішлося про залучення країн Альянсу до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.

Зеленський і генсек НАТО обговорили посилення ППО України
Володимир Зеленський і Марк Рютте на зустрічі 9 січня 2025 року
Фото: Х/Mark Rutte

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю. 

«Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети», - додав український преидент.

Марк Рютте на своїй сторінці у соцмережі Х наголосив, що НАТО «прагне продовжувати підтримувати Україну, поки ви захищаєте себе і невпинно боретесь за свободу, яку ми всі цінуємо».

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