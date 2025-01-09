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У Львові затримали на хабарі голову ВЛК і його «клієнта»

Під час обшуків вдома і на роботі у лікаря знайшли і вилучили понад 16 тисяч доларів США, 7 тисяч гривень, мобільний, печатку, банківську картку та інші речові докази. 

У Львові затримали на хабарі голову ВЛК і його «клієнта»
затримання голови ВЛК у Львові

У Львові затримали голову військово-лікарської комісії та його «клієнта» зі Сокальщини - за 2000 доларів лікар оформляв відстрочку від мобілізації.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Зловмисник отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди, а його «клієнту» – наданні хабара (ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України).

За даними слідства, військовозобов’язаний звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, а той за 2 тисячі доларів погодився допомогти.

«Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації», - зазначили у прокуратурі.

Під час обшуків вдома і на роботі у лікаря знайшли і вилучили понад 16 тисяч доларів США, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази. 

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для затриманих запобіжних заходів. Вирішується питання про відсторонення від посади голови ВЛК. Крім цього, перевіряється його зв’язок із аналогічними злочинами та встановлюється повне коло ймовірно причетних осіб.

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