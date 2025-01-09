Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
ГоловнаПолітика

​Тищенко повернувся в Раду на правових підставах, - Стефанчук

У нардепа завершилися «процедурні речі», пов’язані з домашнім арештом. 

​Тищенко повернувся в Раду на правових підставах, - Стефанчук
Тищенко у Раді, 8 січня 2025
Фото: Ірина Геращенко / Телеграм

Нардеп Микола Тищенко повернувся у Верховну Раду на правових підставах.

Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

«Наскільки я поінформований, в нього вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов у парламент», - заявив Стефанчук. 

Водночас спікер наголосив, що парламент діяв і буде діяти лише в межах і спосіб, передбачений законом. 

«А не як хтось десь от хоче чи комусь десь потрібно. В нього вчора були правові підстави, він з'явився», - додав спікер. 

Варто зазначити, що на засіданні 9 січня Микола Тищенко не був присутній. 

  • Нагадаємо, 8 січня позафракційний нардеп прийшов на засідання парламенту.

Справа Тищенка

  • Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили. 
  • Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата". 
  • 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
  • У листопаді суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством.
  • 17 грудня справу Тищенка скерували до суду.
  • 23 грудня нардеп не з'явився на суд. Прокурор повідомив, що о 4-ій ранку депутат звернувся до медзакладу в Києві, де йому діагностували ішемічну хворобу серця.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies