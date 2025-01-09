​Тищенко повернувся в Раду на правових підставах, - Стефанчук

Нардеп Микола Тищенко повернувся у Верховну Раду на правових підставах.
Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.
«Наскільки я поінформований, в нього вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов у парламент», - заявив Стефанчук.
Водночас спікер наголосив, що парламент діяв і буде діяти лише в межах і спосіб, передбачений законом.
«А не як хтось десь от хоче чи комусь десь потрібно. В нього вчора були правові підстави, він з'явився», - додав спікер.
Варто зазначити, що на засіданні 9 січня Микола Тищенко не був присутній.
- Нагадаємо, 8 січня позафракційний нардеп прийшов на засідання парламенту.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
- У листопаді суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством.
- 17 грудня справу Тищенка скерували до суду.
- 23 грудня нардеп не з'явився на суд. Прокурор повідомив, що о 4-ій ранку депутат звернувся до медзакладу в Києві, де йому діагностували ішемічну хворобу серця.