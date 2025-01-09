​Тищенко повернувся в Раду на правових підставах, - Стефанчук

У нардепа завершилися «процедурні речі», пов’язані з домашнім арештом.

Нардеп Микола Тищенко повернувся у Верховну Раду на правових підставах.

Про це на брифінгу заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

«Наскільки я поінформований, в нього вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов у парламент», - заявив Стефанчук.

Водночас спікер наголосив, що парламент діяв і буде діяти лише в межах і спосіб, передбачений законом.

«А не як хтось десь от хоче чи комусь десь потрібно. В нього вчора були правові підстави, він з'явився», - додав спікер.

Варто зазначити, що на засіданні 9 січня Микола Тищенко не був присутній.

Нагадаємо, 8 січня позафракційний нардеп прийшов на засідання парламенту.

Справа Тищенка