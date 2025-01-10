Зеленський під час зустрічі з президентом Італії обговорив продовження військової допомоги Україні

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою, повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за постійну увагу до нашої країни під час італійського головування в «Групі семи».

«Я памʼятаю всі наші зустрічі, і вони завжди закінчувалися тим, що ми знаходили відповіді на дуже складні питання. Одне зі складних питань – це захист прав людей в Україні, захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Я дуже радий, що ваша позиція на підтримку України, наших людей, наших дітей завжди була стійкою», – сказав Зеленський.

Президент України розповів про ситуацію на передовій та російський ракетний терор проти цивільних.

Під час зустрічі обговорили продовження військової допомоги Україні. Глава держави подякував Італії за значну військово-технічну підтримку та, зокрема, схвалення 10-го пакета допомоги.

Окремо він наголосив, що Україна потребує спільних кроків країн-партнерів, щоб завершити війну справедливим і тривалим миром.

Зеленський також відзначив принципову позицію Італії щодо дотримання санкційної політики проти Росії.

Серед ключових тем переговорів – повернення додому українських дітей, яких викрала Росія.

Президент також подякував за піклування про українських дітей-сиріт, які перебувають в Італії через російську агресію.

Крім того, обговорили підготовку міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Зеленський зазначив, що італійські фахівці можуть долучитися до відбудови української культурної спадщини.

Глава держави запросив президента Італії відвідати Україну з візитом.