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Рустем Умєров обговорив з італійським колегою передачу Україні ракет до ППО

Також обговорили перспективу спільного виробництва систем ППО та ракет до них.

Рустем Умєров обговорив з італійським колегою передачу Україні ракет до ППО
Система ППО SAMP-T (ілюстративне фото)
Фото: Міністерство оборони Франції

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

“Ключове питання зустрічі – ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні. Також обговорили перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них. Це дасть змогу створити довгострокові рішення для забезпечення потреб обох країн”, - написав Умєров.

Міністр оборони наголосив на важливості передачі Україні італійських БТР та БМП

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Також Умєров запевнив, що Україна відкрита до нових форматів співпраці з провідними італійськими оборонними компаніями

  • Італійський кабмін погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну.
  • На початку грудня 2024 року повідомлялось, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України.
  • У вересні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що Україна отримає ще одну систему ППО Samp/T.
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