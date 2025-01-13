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Пеня за кожен день протермінування і додатковий штраф за місяць: Рада збирається повернути санкції для постачальників зброї

Пеня за кожен день протермінування і додатковий штраф за місяць: Рада збирається повернути санкції для постачальників зброї
Фото: ОПУ

Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує відновити різні категорії штрафів для постачальників, які протермінували постачання озброєння на фронт або поставили її неналежної якості. Про це повідомила голова цього комітету Роксолана Підласа. 

Комітет розглянув законопроєкт-вимогу Міжнародного валютного фонду про управління публічними інвестиціями (12245) і включив туди норму щодо санкцій проти недобросовісних постачальників зброї. Голосувати за документ збираються цього тижня.

За словами Підласи, пропонують такі заходи:

  • штраф у 20 % від вартості замовлення за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт або послуг)
  • 0, 1 % пені на день за порушення термінів виконання замовлення
  • додатково штраф у 7 % від вартості за протермінування понад 30 днів. 

"Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми", – прокоментувала депутатка. 

Контекст 

  • 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт із нормою про скасування потрійного штрафу для постачальників оборонних замовлень, які не виконали їх вчасно. Народна депутатка Галина Янченко пояснила, що замість потрійного штрафу постачальники платитимуть єдиний, "найбільш ефективний" штраф – прогресивну пеню в сумі 3 % за кожен місяць протермінування. Станом на зараз за порушення строків поставки існує одночасно три штрафи: 7% – разовий штраф за місяць просрочки, 3% – щомісяця плата за користування грошима, 3% – щомісячна пеня, а саме 0,1% за кожен день прострочки. Янченко виступила за скасування потрійних штрафів і додала, що іноді постачальникам невигідно взагалі погоджуватися на оборонні замовлення, бо виробники української зброї і так обмежені в прибутку, тож штрафи часто взагалі перевищують дохід у перерахунку на місяць. Янченко також сказала, що постачання неякісного товару є окремий штраф, а за невиконання контракту – кримінальна відповідальність. 
  • Скасування потрійних штрафів розкритикували деякі політики. 
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