Пеня за кожен день протермінування і додатковий штраф за місяць: Рада збирається повернути санкції для постачальників зброї

Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує відновити різні категорії штрафів для постачальників, які протермінували постачання озброєння на фронт або поставили її неналежної якості. Про це повідомила голова цього комітету Роксолана Підласа.

Комітет розглянув законопроєкт-вимогу Міжнародного валютного фонду про управління публічними інвестиціями (12245) і включив туди норму щодо санкцій проти недобросовісних постачальників зброї. Голосувати за документ збираються цього тижня.

За словами Підласи, пропонують такі заходи:

штраф у 20 % від вартості замовлення за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт або послуг)

0, 1 % пені на день за порушення термінів виконання замовлення

додатково штраф у 7 % від вартості за протермінування понад 30 днів.

"Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми", – прокоментувала депутатка.

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