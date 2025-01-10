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У "Дії" додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації, - МВС

Раніше штрафи надходили лише з зазначенням порушення, часу та місця. 

У "Дії" додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації, - МВС
Фото: МВС

У додатку "Дія" додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР". 

У "Дії" зазначили, що фотовідеоматеріали допоможуть визначити, де саме було порушення. Також його можна показати друзям, щоб вони не повторювали.

З 1 січня 2024 року на дорогах України запрацювало ще 50 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Відновили роботу 19 комплексів, які працювали до повномасштабного вторгнення. Ще 31 прилад контролю запрацював на дорогах уперше, зокрема у Борисполі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Одеській областях.

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