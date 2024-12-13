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Федеральний архів Німеччини передав Україні колекцію віднайдених фільмів

Найстаріший відзняли у 1919 році.

Федеральний архів Німеччини передав Україні колекцію віднайдених фільмів
перегляд фільму "По Дніпру"
Фото: Довженко-Центр

12 грудня Федеральний архів Німеччини передав міністру закордонних справ Андрію Сибізі жорсткий диск із фільмами, пов’язаними з Україною.

Про це йдеться на сайті Довженко-Центру.

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На диску - 9 кінострічок, найстаріша з яких датована 1919 роком.

«Це результат інтенсивної співпраці Федерального архіву з українськими кінознавцями та архівістами, під час якої ці фільми були ідентифіковані та оцифровані. Ці фільми тепер уперше назавжди доступні через Цифровий читальний зал і будуть надані Національному центру імені Олександра Довженка для збереження та аналізу», - йдеться у повідомленні.

У Довженко-Центрі зазначили, що відібрані три повнометражні й один короткометражний фільм, дві анімаційні та три документальні стрічки. За дослідженнями, деякі з цих фільмів збереглися лише у Федеральному архіві ФРН як унікальні сучасні копії на носіях з целюлозного нітрату. 

У переліку - дитячий фільм, який вважався втраченим, «Вітаю з переходом» (1932) української режисерки Іви Григорович, однієї з небагатьох жінок-кінематографісток України 1930-х років; «Більшовицькі звірства 21 серпня 1919 року або Київські дні терору» (1919) про неприкрашену жорстокість громадянської війни; «Тамілла» (1927) / художній; «Шкурник» (1929) / художній; «Чванливе курча» (1936) / анімація; «Про пана Лебеденка» (1936) / художній; «Прощання на крижині» (1938) / анімація; «У колишньому гнізді мракобісся» (1938) / документальний; «По Дніпру» (1940) / документальний.

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