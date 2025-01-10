Від мобілізації вже заброньовано 900-950 тисяч осіб, понаднормово уряд забронює ремонтні бригади облгазів, - Шмигаль

Прем'єр вважає цю цифру прийнятною - вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч осіб.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей", - сказав Шмигаль.

Він назвав цю кількість прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.

Водночас, Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів має намір врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж понад норму.

"У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів", - сказав прем'єр.

Наприкінці літа 2024 року Міністерство оборони зафіксувало аномальне зростання кількості заброньованих працівників (з відстрочкою від призову). Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Заброньованих - на аудит".