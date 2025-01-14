Bloomberg: у Європі зріс оптимізм, що Трамп продовжить підтримку України

Члени команди Трампа у розмовах з європейськими чиновниками погодились із двома аргументами: потенційна поразка України означатиме приниження для США як у ситуації з Афганістаном; крім того, це буде стимулом для Китаю розпочати свою агресію.

Європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що обраний президент США Дональд Трамп не змусить Київ розпочати передчасні переговори з Росією, пише Bloomberg із посиланням на низку європейських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Таке розуміння прийшло після серії приватних переговорів з членами команди Трампа, в ході яких трансатлантичні партнери висловили аргументи на користь продовження підтримки України.

За їхніми словами, ці обміни підвищують перспективу того, що нова адміністрація може допомогти постраждалій від війни Україні повернутися до позиції сили до початку будь-яких переговорів.

Але ті, хто проводив приватні переговори, попереджають, що вони не знають, що робитиме майбутній президент, який має послужний список того, що відхиляв поради або змінював думку в останню хвилину.

Європейці сказали, що офіційні особи Трампа сприйняли два аргументи: що новий лідер США ризикуватиме приниженням, яке можна порівняти з хаотичним виведенням військ президентом Джо Байденом з Афганістану, якщо він припинить допомогу Україні; по-друге, якщо дозволити Росії перемогти, це буде тільки поштовхом Китаю до більш агресивних кроків.

Видання зазначає, що за тиждень до присяги Трампа як 47-го президента все ще незрозуміло, як він впорається з російською агресією.