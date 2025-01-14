Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
ГоловнаЕкономікаДержава

У 2024 році Україна експортувала до ЄС на 6% більше товарів, ніж роком раніше

Прем’єр зауважив, що до ЄС йде 60% українського експорту.

У 2024 році Україна експортувала до ЄС на 6% більше товарів, ніж роком раніше
Фото: EPA/UPG

Показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до ЄС. Минулого року ми експортували туди товарів майже на 25 млрд доларів. Це на 6% більше, ніж у 2023 році”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що одним із важливих чинників такого успіху став так званий “економічний безвіз”, коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, тарифів та квот.

“Завдання мінімум у торгівлі на цей рік – зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року. Будемо обговорювати з європейськими партнерами закріплення “економічного безвізу” на постійній основі через зміну Угоди про асоціацію”, – повідомив очільник уряду.

Також Шмигаль повідомив, що торік український експорт автомобільного транспорту склав уже понад 10 млн тонн на суму 14,7 млрд доларів. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком.

Прем’єр зазначив, що це свідчення того, який важливий “транспортний безвіз” для української логістики та експорту. Завдяки йому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies