У 2024 році Україна експортувала до ЄС на 6% більше товарів, ніж роком раніше

Показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до ЄС. Минулого року ми експортували туди товарів майже на 25 млрд доларів. Це на 6% більше, ніж у 2023 році”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що одним із важливих чинників такого успіху став так званий “економічний безвіз”, коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, тарифів та квот.

“Завдання мінімум у торгівлі на цей рік – зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року. Будемо обговорювати з європейськими партнерами закріплення “економічного безвізу” на постійній основі через зміну Угоди про асоціацію”, – повідомив очільник уряду.

Також Шмигаль повідомив, що торік український експорт автомобільного транспорту склав уже понад 10 млн тонн на суму 14,7 млрд доларів. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком.

Прем’єр зазначив, що це свідчення того, який важливий “транспортний безвіз” для української логістики та експорту. Завдяки йому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи.