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Пенсійний фонд спростував повідомлення про "індексацію виплат" із 15 січня: це можуть бути шахраї

Щоб не стати жертвами аферистів, користувачів просять у жодному разі не переходити за посиланнями.

Пенсійний фонд спростував повідомлення про "індексацію виплат" із 15 січня: це можуть бути шахраї
Фото: НАЗК

Пенсійний фонд України попереджає про ймовірні дії шахраїв, які розповсюджують інформацію про нібито індексацію пенсій, яка має розпочатися з 15 січня.

Про це повідомляє Telegram-канал ПФУ. 

"Останніми днями в Telegram-каналах, які мають сумнівну репутацію, невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом. Щоб встигнути її отримати, пенсіонерів закликають заповнювати певну анкету. Звертаємо увагу – це маніпуляція", - йдеться у дописі.

Щоб не стати жертвами аферистів, користувачів просять у жодному разі не переходити за подібними посиланнями.

Водночас у ПФУ нагадують, що умови проведення індексації пенсій визначено ч.2 ст.42 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення жодних анкет. 

В кінці листопада минулого року  прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 2025 року в Україні переіндексують пенсії та підвищать зарплати учителям. Це відбудеться у січні та вересні. 

Також повідомлялося, що в 2025 році застосовуватимуть обмежуючі коефіцієнти на найбільші пенсії

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