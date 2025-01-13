Зокрема йдеться про понад 2,8 млрд гривень у різних валютах на банківських рахунках.

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активів на 3 млрд грн у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві.

Про це повідомила голова агентства Олена Дума.

Значні активи належать фігурантам кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт. За результатами розшуку АРМА встановлено майно та кошти загальною вартістю понад 3 млрд грн, зокрема:

грошові кошти на банківських рахунках у різних валютах на суму понад 2,8 млрд грн

цінні папери вартістю понад 50 млн грн

внески до статутних капіталів компаній на суму близько 5 млн грн

понад 100 одиниць автомобільного транспорту

понад 280 одиниць будівельної та спеціальної техніки

декілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості.

"Кожен, хто незаконно збагатився за рахунок держави, має понести економічну відповідальність. Передача цих активів в управління АРМА стане гарантією того, що вони працюватимуть на користь держави, її економіки та обороноздатності", – наголосила Олена Дума.

Всю інформацію про виявлені активи передали до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.