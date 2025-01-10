Держстат: інфляція на споживчому ринку за рік зросла до 12%

Інфляція на споживчому ринку в грудні 2024 року порівняно із листопадом становила 1,4%, за рік у цілому – 12%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція минулого місяця порівняно із листопадом становила 1,3%, за рік цифра сягнула 10,7%.

За інформацією Держстату, на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2–1% подорожчали масло, соняшникова олія, молоко та молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина.

Водночас на 1,5% знизилися ціни на яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2%, зокрема, на тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття – на 4%, одяг – на 3,9%.

Держстат зазначив, що зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,8% та амбулаторні послуги на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%.