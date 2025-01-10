АРМА обрало управителя ТРЦ Gulliver у Києві

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя торгівельно-розважального центру Gulliver у Києві.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найнижчу винагороду за управління розміром 0,15%. За результатами незалежної оцінки, вартість ТРЦ Gulliver склала 7,6 млрд грн.
Результати аукціону:
- 1 місце: БК "Міленіум" - 0,15% винагороди за управління;
- 2 місце: Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" - 0,35%;
- 3 місце: ТОВ "Алакор Сіті" - 0,49%.
"Наступні кроки агентства: перевірка внесених документів на відповідність кваліфікаційним вимогам, запити до правоохоронних органів на причетність до власника", - зазначила голова АРМА.
За даними системи аналізу та моніторингу для перевірки компаній Contr Agent, ТОВ "Міленіум" зареєстровано у Києві 6 грудня 2017 року. Основна діяльність – управління нерухомим майном. Статутний капітал компанії становить 1 000 грн, засновником і бенефіціаром є Володимир Мєчов, який також обіймає посаду директора.
Потенційний управитель кілька років тому купив приміщення в ТРЦ "Гулівері" на трьох поверхах. "Гулівер" – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва, який має 150 000 кв. м під магазини й офіси. 35-поверховий ТРЦ побудований у 2013 році у центрі столиці, прямо біля входу до станції метро "Палац спорту".
- 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.
- Пізніше Офіс генпрокурора ініціював передачу київського ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.
- Перед цим, у березні, журналісти "Схем" слідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Поліщука, який володіє "Гулівером" і мережею "Ельдорадо" і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень.