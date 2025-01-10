АРМА обрало управителя ТРЦ Gulliver у Києві

За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найнижчу винагороду за управління - 0,15%

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя торгівельно-розважального центру Gulliver у Києві.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найнижчу винагороду за управління розміром 0,15%. За результатами незалежної оцінки, вартість ТРЦ Gulliver склала 7,6 млрд грн.

Результати аукціону:

1 місце: БК "Міленіум" - 0,15% винагороди за управління;

2 місце: Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" - 0,35%;

3 місце: ТОВ "Алакор Сіті" - 0,49%.

"Наступні кроки агентства: перевірка внесених документів на відповідність кваліфікаційним вимогам, запити до правоохоронних органів на причетність до власника", - зазначила голова АРМА.

За даними системи аналізу та моніторингу для перевірки компаній Contr Agent, ТОВ "Міленіум" зареєстровано у Києві 6 грудня 2017 року. Основна діяльність – управління нерухомим майном. Статутний капітал компанії становить 1 000 грн, засновником і бенефіціаром є Володимир Мєчов, який також обіймає посаду директора.

Потенційний управитель кілька років тому купив приміщення в ТРЦ "Гулівері" на трьох поверхах. "Гулівер" – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва, який має 150 000 кв. м під магазини й офіси. 35-поверховий ТРЦ побудований у 2013 році у центрі столиці, прямо біля входу до станції метро "Палац спорту".