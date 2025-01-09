У АРМА презентували оновлений реєстр арештованих активів

Це перше масштабне оновлення реєстру від його створення у 2019 році.

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) презентувало оновлений реєстр арештованих активів.

Як зазначила у телеграмі голова АРМА Олена Дума, це – перше масштабне оновлення реєстру від його створення у 2019 році та з моменту створення самого Агентства.

До 2023 року реєстр був закритим та не наповненим. Зараз відкрили публічний доступ, провели системну роботу з модифікації та оновлення Реєстру.

"Продовжимо його вдосконалювати — це закріплено окремою графою у законі про державний бюджет на 2025 рік. Покращений функціонал допоможе громадянам, державним органам та бізнесу ефективніше працювати з Реєстром", – заявив заступник голови АРМА Станіслав Петров.

Серед нововведень:

Розширення можливостей: облік військових облігацій в іноземній валюті, інформація про обмеження прав власності, публікація інформації щодо урядових розпоряджень стосовно стратегічних активів.

Також удосконалили інтерфейс, зокрема адаптувавши його для людей з вадами зору та додавши додаткові фільтри.

Додали нові інструменти: інтерактивну статистику, розширені параметри пошуку та зручне сортування даних.

Крім цього, у АРМА анонсували нові оновлення, функції та цифрові рішення.