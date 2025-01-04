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Мін’юст: запрацював ще один реєстр – ДРАЦС, у неділю відновлять обмін даними з іншими державними органами

Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Мін’юст: запрацював ще один реєстр – ДРАЦС, у неділю відновлять обмін даними з іншими державними органами
Міністерство юстиції України
Фото: ukrinform.ua

4 січня у системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження, розлучення, зміну імені та смерть й інші акти цивільного стану.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

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«Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі», - додали у відомстві.

Із 5 січня мають відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою, Пенсійним фондом і Міністерством оборони. Також упродовж завтрашньої доби запрацює низка онлайн-сервісів, доступних у «Дії». 

«Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років. Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів», - додали у Мін’юсті.

  • Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Доступними стали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. 
  • Як відомо, 19 грудня в Україні стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри. Причиною стала масштабна кібератака.
  • Вранці 20 грудня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються її відомством. 
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