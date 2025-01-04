Мін’юст: запрацював ще один реєстр – ДРАЦС, у неділю відновлять обмін даними з іншими державними органами

Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

4 січня у системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження, розлучення, зміну імені та смерть й інші акти цивільного стану.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

«Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі», - додали у відомстві.

Із 5 січня мають відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою, Пенсійним фондом і Міністерством оборони. Також упродовж завтрашньої доби запрацює низка онлайн-сервісів, доступних у «Дії».

«Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років. Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів», - додали у Мін’юсті.