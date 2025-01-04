Ще четверо людей постраждали від російських дронів в Антонівці на Херсонщині

Один житель - у важкому стані.

Ще четверо жителів Антонівки на Херсощині постраждали від атак російських дронів.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, 65-річний чоловік близько 9.30 4 січня отримав мінно-вибухову травму й уламкові поранення обох ніг.

Згодом до медиків звернулась 62-річна жінка. В неї - вибухова травма, уламкове поранення і перелом лівої гомілки.

68-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона близько 14.00.

У тяжкому стані забрали до лікарні ще одного постраждалого -45-річний отримав мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми.