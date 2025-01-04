Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чим важливий для РФ порт Усть-Луга, який атакували дронами

Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій, заявив Коваленко.

Усть-Лузький порт, який уночі 4 січня атакували невідомі дрони, відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«По-перше - це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни», - заявив Коваленко.

Він додав, що порт також допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а ще є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

«Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб. Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам», - додав Коваленко.

За словами керівника ЦПД, через санкції Росія втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюють перевалку товарів для азійських країн, серед яких - Китай та Індія.

«Також завдяки Усть-Лузі Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення. Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання РФ в умовах ізоляції», - підсумував Коваленко.