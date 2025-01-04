​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
ГоловнаСуспільствоВійна

Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чим важливий для РФ порт Усть-Луга, який атакували дронами

Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій, заявив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чим важливий для РФ порт Усть-Луга, який атакували дронами
порт Усть-Луга в РФ
Фото: скриншот відео

Усть-Лузький порт, який уночі 4 січня атакували невідомі дрони, відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

«По-перше - це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни», - заявив Коваленко.

Він додав, що порт також допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а ще є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

«Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб. Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам», - додав Коваленко.

За словами керівника ЦПД, через санкції Росія втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюють перевалку товарів для азійських країн, серед яких - Китай та Індія.

«Також завдяки Усть-Лузі Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення. Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання РФ в умовах ізоляції», - підсумував Коваленко.

  • Більшість безпілотників, які 4 січня атакували Ленінградську область, нібито були збиті над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торговельного порту Усть-Луга.
  • Тієї ж ночі дрони атакували у Смоленській області РФ завод "Авангард". Місцева влада заявляє про начебто збиття 5 БпЛА.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies