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Україна отримала перший транш у 3 млрд євро від ЄС із доходів від заморожених активів РФ

Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Україна отримала перший транш у 3 млрд євро від ЄС із доходів від заморожених активів РФ
Фото: facebook/Посольство України у ФРН

До державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA, повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Євросоюз. 

 

“Таким чином втілюємо в життя принцип «росія заплатить» і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році. Дякую партнерам за незмінну підтримку та солідарність”, – написав Шмигаль.

  • Передання Україні коштів за рахунок прибутків від заморожених активів Росії – це ініціатива країн Group of 7, погоджена влітку торік. Її метою є забезпечити фінансування потреб України, зокрема оборонних. Допомогу країни надаватимуть відповідно до розміру їх економік. 
  • Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. 
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